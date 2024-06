ALTO RISCO

Caminhão-tanque explode na zona norte do Rio

Um caminhão-tanque explodiu na manhã desta sexta-feira, 21, em Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio. Segundo a Vibra, empresa que presta serviços à Petrobras, o caminhão estava vazio Não houve feridos, mas o impacto da explosão estilhaçou vidros em ruas próximas. Até mesmo uma esquadria chegou a voar.

O incidente aconteceu pouco antes das 9 horas da manhã na Rua Gonzaga Bastos, próximo ao Boulevard 28 de Setembro. Com a explosão, a parte traseira do cilindro que transporta combustível abriu, com a carcaça sendo arremessada dezenas de metros.