JULHO VERDE

Câncer de cabeça e pescoço atinge 40 mil brasileiros por ano

Julho é o mês de conscientização mundial sobre o câncer de cabeça e pescoço, doença que atinge cerca de 40 mil brasileiros a cada ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca). As regiões Sudeste (20.470) e Nordeste (10.070) lideram as estatísticas anuais desse tipo de neoplasia, que tem alta mortalidade no país.