CÂNCER DE RETO

Câncer diagnosticado em Preta Gil matou 477 baianos em 2023

A cantora revelou no último domingo (8) que precisou amputar o reto

Diagnosticada com câncer colorretal, Preta Gil revelou no último domingo (8), em entrevista ao "Fantástico", que precisou remover o reto por conta da doença. Em 2023, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabilizou 1441 internações e 477 óbitos por câncer de reto.