Caso Jeff Machado: Segundo suspeito é preso no Morro do Vidigal

Segundo suspeito da morte de Jeff Machado é preso. Crédito: TV Globo / PMRJ

O produtor Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado, foi preso na manhã desta quinta-feira (15). Ele estava escondido em uma casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Militar, em resposta ao G1, o suspeito não ofereceu resistência ao ser preso. Bruno estava foragido desde o início de junho, quando o pedido de prisão foi decretado.



O Disque Denúncia anunciou recompensa de R$ 1 mil por pistas do paradeiro de Bruno. Até o momento, não há informações se alguém denunciou de forma anônima a localização dele.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa. O corpo foi colocado dentro de um baú e levada para uma casa alugada em Campo Grande, também na zona oeste.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.