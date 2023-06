Caso Jeff Machado: Suspeito vai responder por maus-tratos após abandonar 8 cães do ator

O segundo suspeito pela morte do ator Jeff Machado, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, preso nesta quinta-feira (15) no Morro do Vidigal, vai responder também por maus-tratos de animais.



Os oito cães da raça setter que pertenciam a jeff, foram soltos em diversos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desses oito, apenas cinco conseguiram sobreviver ao abandono e aos dias rodando pela cidade sem comida e água.