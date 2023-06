Caso Jeff: Traficantes avisaram à PM sobre paradeiro do segundo suspeito

Paredeiro do segundo suspeito foi dado pelos traficantes. Crédito: PMRJ / Redes sociais

O segundo suspeito do caso Jeff Machado, o produtor Bruno de Souza Rodrigues foi preso na manhã desta quinta-feira (15), e foi localizado após os próprios traficantes da comunidade acionarem a polícia.



Além disso, segundo informações do G1, ele também estava dando pistas de onde estava após usar um wi-fi pelo celular pessoal. Bruno foi encontrado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no prédio do Bar do Neguinho.

"Não houve resistência nenhuma, então, o que nós sabíamos é que ele estava na comunidade há uns cinco dias. Recebemos informação de que ele estava andando por diversos bairros da Zona Sul. Foi através de um wi-fi usado por ele na parte alta da comunidade que decidimos realizar a operação hoje de manhã", informou a delegada Ellen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (Ddpa).

Antes de se esconder no Morro do Vidigal, ele passou pela cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, além da casa de um amigo em Campo Grande.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa. O corpo foi colocado dentro de um baú e levada para uma casa alugada em Campo Grande, também na zona oeste.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.