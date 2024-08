LUTO

Celso Portiolli lamenta morte de Silvio Santos: "Pensei que fosse imortal"

O apresentador do Domingo Legal revelou que, durante a primeira internação de Silvio Santos no início de julho, ele estava no mesmo hospital.

Da Redação

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 20:37

Celso Portiolli e Silvio Santos Crédito: Reprodução/SBT

Celso Portiolli lamentou e disse que precisou ser medicado após saber da morte de Silvio Santos, ocorrida neste sábado (17). Em seu pronunciamento, o apresentador do "Domingo Legal", visivelmente emocionado, comentou sobre o legado do fundador do SBT.

"Eu nunca imaginei que eu ouviria ou receberia essa notícia da perda do Silvio Santos. Acho que o grande problema meu e de muitas pessoas é que confundimos o Silvio Santos com Senor Abravanel. Eu sempre pensei que o Silvio Santos fosse imortal... aliás, ele é imortal. O animador, a lenda, o grande comunicador, isso é imortal. Essa confusão na minha cabeça entre Senor Abravanel e Silvio Santos por achar que esse dia nunca chegaria, me pegou de uma maneira muito forte. É como se eu tivesse perdendo de novo o meu pai", lamentou.

Em seguida, Celso enviou uma mensagem de apoio à família Abravanel, aos fãs e aos funcionários da emissora. Ele também sugeriu como Silvio Santos reagiria à situação.

"Conhecendo o Silvio, se ele pudesse falar agora, ele diria 'não quero choro, não quero homenagens, não quero nada'. Ele era bem durão nesse sentido. Mas não tem como... O locutor que inspirou gerações! Eu tive a honra de poder trabalhar com ele, ser ensinado por ele... é muito difícil", disse.

O apresentador do Domingo Legal revelou que esteve no mesmo hospital que Silvio Santos no início de julho, quando o apresentador teve sua primeira internação. Portiolli pensou em se encontrar com o dono do SBT, mas teve receio de invadir sua privacidade.