BRASIL

Chefia da Petrobras é um cargo de Lula, afirma Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 9, que a escolha do chefe da Petrobras cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de pedir "paz" à estatal, ele afirmou ter "profundo respeito e admiração" pelo trabalho do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - com quem tem travado uma disputa envolvendo os rumos da estatal. "A (presidência da) Petrobras é um cargo do presidente da República", disse Silveira, em entrevista coletiva após evento de assinatura de medida provisória voltada para o setor elétrico.