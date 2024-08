EVENTO

Coldplay aceita convite de Lula e fará show na COP 30, em Belém, segundo jornal

O Coldplay está confirmado na abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém do Pará, no mês de novembro de 2025, segundo o jornal Liberal. O vocalista da banda britânica, Chris Martin, se encontrou com o presidente Lula em sua última passagem pelo Brasil, em 2023, quando o petista ganhou um violão do artista e aproveitou para fazer o convite para o show na Amazônia.