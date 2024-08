OPORTUNIDADE

Com bolsas de até R$ 2,5 mil, iFood abre vagas para estágio

O iFood abriu nesta sexta-feira (30), inscrições para a 2ª edição do seu programa de estágio, o iFuture 2025. A iniciativa busca incluir e capacitar jovens talentos no mercado de trabalho. As candidaturas serão aceitas até 26 de setembro.