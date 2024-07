FUNCIONALISMO PÚBLICO

Congelamento não vai afetar concursos, diz ministra da Gestão

"Todos os ministérios estarão incluídos (no congelamento), mas não pessoal. Você perguntou se afetaria concursos, isso não", afirmou.

Dweck disse também que o governo avalia se fará um novo Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2025, nos moldes do que ocorrerá em 18 de agosto, mas ponderou que é preciso esperar os detalhes do Orçamento do ano que vem.