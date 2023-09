Cremerj vai apurar morte de advogada de Poze do Rodo após lipoaspiração

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu sindicância para investigar a morte da advogada Silvia de Oliveira Martins, de 40 anos, que representava o cantor Poze do Rodo. Ela morreu após complicações em uma lipo HD no domingo (17).



“Tendo tomado conhecimento do caso pela imprensa, o Cremerj abriu sindicância para apurar os fatos”, informou a instituição por nota sobre a repercussão da morte da advogada.



Silvia deu entrada na clínica da médica Geysa Leal Corrêa na sexta-feira (15) para se submeter a uma lipoaspiração do tipo HD. Ela chegou a compartilhar parte de sua rotina de pré e pós-operatório. No sábado (16) a advogada recebeu alta, mas sentiu-se mal em casa e precisou ser internada no Hospital Oeste d'Or, em Campo Grande, onde morreu na manhã do domingo (17).