Do assassinato à delação: veja a cronologia do Caso Marielle

Na segunda-feira, 24, o ex-PM Élcio Queiroz firmou delação premiada com a Polícia Federal (PF) e com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deu detalhes do atentado. Após cinco anos, a investigação dá mais um passo; veja o vídeo e confira a linha do tempo completa do caso.