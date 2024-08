ACIDENTE

‘Ele salvou minha vida’, diz homem que discutiu com funcionário após perder voo que caiu em Vinhedo

Cerca de dez pessoas perderam o voo no avião que caiu em Vinhedo (SP) no início da tarde desta sexta-feira (9), segundo relato de passageiros que não conseguiram embarcar. Um deles foi Adriano Assis, do Rio de Janeiro, que perdeu o voo porque estava no guichê errado.