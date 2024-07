SÃO PAULO

Empresa é condenada a pagar R$ 50 mil a cliente que foi obrigado a mostrar pênis em delegacia

A situação ficou ainda mais constrangedora porque no dia do ocorrido ele usava um macacão de ciclismo que só abre por trás. De modo que ele precisou retirar toda a roupa para que o reconhecimento fosse feito. A decisão ainda cabe recurso.

Em nota, a Cacau Show informou que "a prisão não foi requerida pela Cacau Show. O senhor delegado de polícia de plantão com base nos depoimentos das partes entendeu que havia indícios de crime e, com base em sua convicção, determinou a prisão (...) No que tange aos depoimentos dos ex-funcionários, somente eles podem esclarecer as razões que os motivaram a fazer as acusações".