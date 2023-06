Escrivã é encontrada morta após sofrer assédio por colegas na Polícia Civil. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma escrivã da corporação de Carandaí, Minas Gerais, foi encontrada morta. Rafaela Drumond, de 31 anos, foi localizada sem vida pelos pais na última sexta-feira (9), no distrito de Antônio Carlos.



Conforme apuração do G1, o caso foi registrado como suicídio no Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) da Polícia Militar. De acordo com o pai da vítima, Aldair Drumond, o comportamento da filha estava diferente há algumas semanas.



Ela, que visitava os pais a cada 15 dias, estaria tensa nos estudos para a prova de um concurso para o cargo de delegada. No entanto, o Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindep-MG) confirma que há denúncias de que Rafaela sofreu assédio moral e sexual, além de pressão no trabalho.

“Busquei ela terça-feira da semana passada e na sexta aconteceu toda essa tragédia. Fiquei perdido, não entendi o que aconteceu com a minha filha. Uma menina cheia de vida, com emprego e tudo e, de repente, dá essa tragédia. Fui em outro mundo e voltei. Enterrei ela no sábado, no domingo a gente ficou vagando e na segunda saiu essa notícia que aconteceu no trabalho dela. Quero que seja elucidado esse caso”, explica o pai.

O Sindep explicou que Rafaela fez contato com o jurídico do sindicato na semana passada denunciando o assédio que estava sofrendo no ambiente de trabalho. No entanto, não conseguiu ter tempo hábil para intervir a situação antes da morte da escrivã.

Precisa de ajuda? Telefones úteis que atendem 24 horas:

- 188 (Centro de Valorização da Vida);

- 190 (Ligação de Emergência);

- 192 (Samu);

- (71) 3103-4300 (Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps).