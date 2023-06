Estudante assume direção após motorista de app alcoolizado se atrasar no trânsito

Jovem assume direção de carro por app após motorista . Crédito: Redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma estudante de 20 anos assumindo a direção de um veículo para não se atrasar para uma festa. Nicole Leslie estava em um carro por aplicativo, quando o motorista foi parado em uma blitz e reprovado no teste do bafômetro.



O condutor, antes de pegar a passageira moradora de Santos, no litoral de São Paulo, tinha ingerido bebida alcoólica e passou a mudar de caminho para não pagar o pedágio. Leslie estava com mais duas amigas no veículo e precisavam chegar em Americana, interior do estado.

A mudança de caminho assustou as três jovens, que ficaram com medo de serem sequestradas pelo condutor. Após o teste do bafômetro próximo ao pedágio, uma policial questionou se alguma das meninas tinha habilitação para seguir com a viagem.

"A policial explicou que ele teria duas opções: refazer o teste [do bafômetro] com outro aparelho e, se desse positivo, seria preso, ou negar refazer o teste e receber uma multa. Ele não poderia sair dirigindo o carro. Ela perguntou se alguma de nós era habilitada e eu disse que sim", explicou ao G1.

O vídeo foi gravado por uma das jovens no carro, e acabou viralizando nas redes sociais, com mais de 200 mil visualizações. A Uber lamentou a situação e afirmou que o motorista teve a conta desativada da plataforma enquanto aguarda as investigações.