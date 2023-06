Estudante é preso após gravar alunas no banheiro da faculdade

Um estudante foi preso em flagrante após filmar partes íntimas de alunas por debaixo da porta de um banheiro. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), na Universidade Anhembi Morumbi, na Mooca, Zona Leste de São Paulo.



Gabriel Valaretto Vicente Silva, de 20 anos, foi indicado por importunação sexual. Ele gravou uma estudante, que conseguiu sair gritando do banheiro ao perceber que estava sendo filmada.



Conforme o G1, a jovem conseguiu chegar até um bombeiro, que chamou a polícia para resolver a situação. O celular de Gabriel foi apreendido e, segundo testemunhas da universidade, mais de dez vídeos de outras mulheres no banheiro estavam no aparelho do estudante.