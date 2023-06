Ex-BBB 3, Dhomini, é flagrado invadindo bar e espancando dono do estabelecimento

Dhomini é flagrado agredindo dono de bar. Crédito: TV Globo

O ex-BBB 3, Dhomini Ferreira, voltou a aparecer na mídia após ser flagrado se envolvendo em uma confusão em um bar de Goiânia, Goiás. O ex-namorado de Sabrina Sato espancou o dono do estabelecimento.



Segundo apurações do site Notícias da TV, Dhomini invadiu o estabelecimento, agrediu e ameaçou clientes do local. A assessoria do ex-BBB, no entanto, informou que ele também é dono do local e estaria se organizando judicialmente para deetalhar a situação.

No vídeo é possível ver Dhomini entrando no estabelecimento e, em um determinado momento, aproveita que a vítima está de costas para começar as agressões por trás. Clientes e outras pessoas que estavam no bar tentaram separar a briga, mas Dhomini vai em direção do homem mesmo sendo segurado.

O advogado do dono do bar, Artur Camapum, em conversa ao G1, afirmou que Dhomini o ameaçou enquanto filmava as agressões do ex-BBB. Um boletim de ocorrência foi feito e o proprietário vai passar por exame de corpo de delito.

Em resposta à reportagem, o ex-BBB afirmou que cometeu as agressões contra o dono do bar em legítima defesa, pois teria sido ameaçado pelo empresário. "O Dhomini perdeu a razão para defender a família porque ficou com medo das ameaças, partiu para cima dele para bater", contou a esposa do ex-BBB, Adriana Manata, em conversa com os seguidores.

"O Dhomini não foi no bar beber, ele não era um cliente que ficou bêbado e bateu no dono do bar. Ele era um dos donos do bar. Ele foi lesionado, roubado, sofreu agressões psicológicas, emocionais. Nada disso justifica as agressões dele, que eu sou totalmente contra e ele sabe muito bem disso. Mas ele fez justiça com as próprias mãos, mas estamos aqui para contar que ele não é assim", disse.