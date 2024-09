CARTA ABERTA

Ex-esposa de atleta do Palmeiras denuncia abusos e mostra hematomas nas redes sociais

A influenciadora teve um relacionamento com o atleta Caio Paulista no ano passado

Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 13:58

Clara Monteiro e Caio Paulista Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Clara Monteiro publicou uma carta aberta no sábado (14), onde relata ter sofrido abusos durante um relacionamento. Ex-esposa do atleta Caio Paulista, atualmente no Palmeiras, Clara publicou nos stories uma data: 22 de outubro de 2023, às 14:40. No ano passado, ela teve um relacionamento com o jogador.

Sem citar o nome de Caio, a influenciadora publicou nos stories diversas fotos onde está com hematomas em diversas regiões do corpo. Na carta aberta, Clara desabafa: “Pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui. Mas eu simplesmente não tive outra opção, eu estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Eu cansei! Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes, devido a esta situação. Hoje, venho através desta carta aberta, para o meu eu, sobre algo que me assombra dia e noite. Sei que vou levar comigo ao decorrer dessa vida, essa cicatriz e esse trauma, misturado com esse sentimento de angústia no meu interior”.

Clara Monteiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ela ainda complementa destacando que o evento não é algo isolado e desejando apoio a outras mulheres. “Mas sobre isso tudo, eu preciso me manter forte nessa situação, todas as manhãs e sei que sou uma mulher forte pra caramba e consegui me manter firme e de pé sozinha até aqui. Mas não estou aqui, depois de tanto tempo, para deixar passar em branco. E, sei que diversas mulheres passam por isso, todos os dias. Quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que, por mais difícil que seja, você consegue sim sair de uma agressão psicológica, agressão física e verbal”, disse.