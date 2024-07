CRIME

Filha de deputado estadual é encontrada morta no Mato Grosso

A vítima, identificada como Raquel Cattani, estava na região do Pontal do Marape

A filha do deputado estadual do Mato Grosso Gilberto Cattani foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (19), dentro de casa, na cidade de Nova Mutum. A vítima, identificada como Raquel Cattani, estava na região do Pontal do Marape, na zona rural do município.