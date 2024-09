BRASIL

Filho de Datena, apresentador do Brasil Urgente divulga cadeirada: 'Se é notícia, é fato e será noticiado'

Joel Datena, apresentador do Brasil Urgente e filho do candidato José Luiz Datena (PSDB), se pronunciou nesta segunda-feira (16) sobre a cadeirada dada por seu pai contra Pablo Marçal (PRTB). O ataque do tucano ocorreu durante um debate dos postulantes à prefeitura de São Paulo, realizado no último domingo (15).

Durante a edição do Brasil Urgente desta segunda-feira, Joel contou que recebeu o fato com surpresa, mas deixou claro que o caso merece ser noticiado. “Estou dando essa notícia aqui porque não brigo com a notícia. Diferentemente de muita gente, eu não brigo com a notícia. Se é notícia, é fato e será noticiado aqui no Brasil Urgente, mas me reservo o direito de não comentar”, disse.