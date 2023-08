Filho de Faustão agradece apoio de fãs e atualiza estado de saúde do pai: 'Estão enchendo a gente de fé'

João Guilherme, filho de Fausto Silva, usou suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (24), para agradecer o apoio dos seguidores durante a internação de seu pai, que segue no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma insuficiência cardíaca.



"Eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês. Isso dá muito orgulho pra gente. Ele está bem, todo mundo está com muita esperança, na certeza de que vai dar tudo certo", disse no vídeo, acompanhado de legenda positiva.