RIO DE JANEIRO

Governador Cláudio Castro é indiciado por corrupção e peculato

A defesa do governador disse que pedirá a nulidade do relatório

Crédito: Flickr Governo do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi indiciado pelos crimes de corrupção e peculato. Ele é acusado de envolvimento em esquema de mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador.

As investigações começaram em 2023 e foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relatório será entregue para a Justiça e será avaliado se o caso segue sendo investigado ou arquivado.

A defesa do governador disse que pedirá a nulidade do relatório e que o indiciamento é baseado em “delação criminosa de um réu confesso”.

“A defesa do governador Cláudio Castro está entrando com um pedido de nulidade do relatório da PF que o indicia. Causa estranheza o fato de, em todos esses anos, o governador sequer ter sido convocado a prestar qualquer esclarecimento sobre os fatos”, explicou a defesa, que disse ainda que tudo será esclarecido.