SECA

Governo avalia possibilidade de retorno do horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira (11) que o governo está avaliando a necessidade de retorno do horário de verão. O motivo, de acordo com a Forbes, é a seca severa que vem afetando a operação do setor elétrico brasileiro.