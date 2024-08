GRATUIDADE

Governo prorroga portaria que obriga distribuição de água em shows

Os organizadores deverão disponibilizar bebedouros ou ilhas de hidratação em locais de fácil acesso. E o público vai poder entrar com garrafas de uso pessoal ou receber copos ou embalagens para beber água, sem custo adicional.

Além disso, o espaço do evento deverá ser adequado para o resgate rápido de pessoas que passem mal ou tenham qualquer problema de saúde ou situação de perigo.

Os órgãos de defesa do consumidor deverão acompanhar também o preço da água mineral comercializada no local, para evitar aumento abusivo. E a venda da água não se sobrepõe à obrigatoriedade de oferecer o produto de graça ao longo do evento.