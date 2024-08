CRIME

Grupo suspeito de elo com tráfico e infiltração no serviço público tem R$ 8 bi bloqueados

Pelo menos 13 pessoas foram presas até o fim da manhã desta terça-feira (6), durante a Operação Decurio, da Polícia Civil de São Paulo, que combate uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, com infiltração no serviço público de diferentes cidades do Estado. Ao todo, os agentes tentam cumprir 20 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 15 municípios paulistas.