ECONOMIA

Haddad: reformas microeconômicas dão ao empresariado produtivo melhor condição de investimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta manhã as "reformas microeconômicas" realizadas pelo governo federal que, segundo ele, "vão dando ao empresariado produtivo melhores condições de investimento". Haddad citava, entre outras, a lei que criou as debêntures de infraestrutura e alterou regras para a emissão das debêntures incentivadas.

De acordo com o ministro, o governo federal tem ouvido dos empresários que o País retomou o "crescimento sustentável" com essas iniciativas. "O testemunho do setor produtivo brasileiro é que ele acredita no Brasil e vai investir no Brasil", disse.