PERNAMBUCO

Homem é preso suspeito de matar filha recém-nascida envenenada

Ele teria dado uma mamadeira de leite com chumbinho para a criança de apenas cinco dias

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 10:33

Homem é preso suspeito de matar filha recém-nascida envenenada Crédito: Reprodução/TV Globo

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de matar a filha recém-nascida envenenada, na cidade de Recife. A prisão, segundo matéria do portal UOL, ocorreu na quinta-feira (25). A criança de apenas cinco dias teria ingerido chumbinho dado pelo pai, Luiz Félix da Costa, enquanto a mãe da menina tomava banho.

O pai teria colocado veneno na mamadeira com leite para a recém-nascida. A bebê foi socorrida com vida, mas não resistiu e morreu. O UOL informou ainda que a polícia encontrou um saco plástico com vestígio do veneno que teria sido usado no crime.

Exames realizados no hospital constataram a presença de chumbinho no leito ingerido pela criança. Os investigadores também coletaram o resto do leite que ficou na mamadeira dada para a bebê constataram resíduos do veneno.