BARBARIDADE

Homem é suspeito de matar esposa na frente de filha de 4 anos e postar em redes sociais

Um homem é suspeito de matar a companheira a tiros na frente da filha de apenas 4 anos, no município de Patos de Minas, na região do Alto Parnaíba, no estado mineiro. Após atirar na mulher, o suspeito publicou fotos em redes sociais do corpo da vítima.