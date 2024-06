SÃO PAULO

Homem que matou idoso com voadora diz sofrer de depressão e pede habeas corpus

O homem denunciado por homicídio qualificado após dar uma voadora no peito do idoso César Torressi , 77 anos, disse à Justiça que tem transtorno bipolar e depressão. Tiago Gomes de Souza , que está preso, entrou com um pedido de habeas corpus e para ser transferido para prisão domiciliar enquanto aguarda o julgamento.

César, de 77 anos, estava tentando atravessar a rua com o neto de 11 anos quando o veículo de Tiago quase o atropelou. O idoso bateu com a mão no capô do carro. O motorista desceu do carro e golpeou o idoso com os pés, atingindo a região do peito. O caso foi no dia 8 de junho.