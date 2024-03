Regulamentação profissional

IFood quer tabela progressiva de contribuição ao INSS para entregadores

Plataforma tem sido cobrada pelo governo para fechar acordo para regulamentar atividade

Publicado em 11 de março de 2024 às 16:42

Entregador do Ifood Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Cobrado pelo governo para chegar a um acordo com os entregadores da mesma forma que os aplicativos de transporte fecharam com os motoristas, o iFood defendeu ontem a criação de uma tabela progressiva de contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em um novo modelo de Previdência Social, para custear benefícios e regulamentar o trabalho de motoboys e ciclistas.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a ideia do iFood é que os trabalhadores paguem alíquotas de 5% a 11% sobre o rendimento, conforme a faixa de ganhos obtidos. O setor —chamado de duas rodas— não faz parte do projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso na semana passada para motoristas de aplicativos de transporte de passageiros, que cria a categoria de trabalhador autônomo por plataforma, com pagamento de 7,5% ao INSS, controle de jornada e remuneração mínima. Segundo o governo, a negociação entre os aplicativos de entrega e os entregadores não avançou nos dez meses de funcionamento do grupo de trabalho criado para regulamentar a atividade.

O modelo proposto pelo iFood é semelhante ao do empregador doméstico, no qual o patrão paga 20% sobre o salário do empregado para custear benefícios previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), mas parte das despesas sociais com esse profissional é subsidiada pelo governo.

"A gente deveria ter uma tabela progressiva de Previdência, por exemplo, nos moldes do que a gente tem na lei do empregador doméstico. Não estou falando que são as mesmas alíquotas, mas o mesmo racional", afirmou à Folha Lucas Pittioni, vice-presidente de políticas públicas do iFood. Para Pittioni, a empresa considera o modelo de Previdência proposto pelo governo para os motoristas de passageiros inadequado para os motoboys, que têm ganhos mais baixos.

A inadequação do projeto estaria ligada ao fato de que os motociclistas trabalham uma quantidade menor de horas por semana e têm rendimento menor, fazendo com que não atinjam o valor de um salário mínimo para contribuir com a Previdência. Neste caso, seria necessário complementar a contribuição ao INSS para que o profissional estivesse amparado pelos benefícios previdenciários, a exemplo do que já ocorre hoje com outras categorias de autônomos.