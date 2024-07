CEARÁ

Influenciadora é atropelada após discussão com motorista embriagado

A influenciadora cearense Lorena Rocha foi atropelada por um motorista embriagado após uma discussão na saída de uma boate de Fortaleza. O episódio ocorreu no domingo (28).

Segundo informações do portal UOL, Lorena e o motorista teriam iniciado a discussão dentro da boate e a briga seguiu fora do estabelecimento. Quando a influenciadora se dirigia para outro carro, foi surpreendida pelo homem, que invadiu a contramão da Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.