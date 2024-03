BRASIL

Investigado por assassinato de Marielle, delegado escreveu livro sobre bastidores do crime

Giniton é um dos alvos da operação da PF

Giniton escreveu livro sobre bastidores da morte de Marielle Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Um dos alvos da operação da Polícia Federal na manhã deste domingo (24) por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco, o delegado Giniton Lages chegou a escrever um livro sobre os bastidores da morte da vereadora.

Ele ficou à frente do caso Marielle na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) logo no início das investigações, e atualmente é um dos alvos de mandados de busca e apreensão na Operação Murder, que prendeu três suspeitos nesta manhã, por suspeita de serem os mandantes do atentado contra a parlamentar.

Após ser retirado do caso, em 2019, Giniton escreveu um livro de 296 páginas contando os bastidores da investigação. Em entrevistas, ele chegou a dizer que “alguém estava dando informações privilegiada aos criminosos” e disse que foi pego de surpresa ao ser afastado.

O livro escrito por Giniton leva o nome de 'Quem matou Marielle? Os bastidores do caso que abalou o Brasil e o mundo, revelados pelo delegado que comandou a investigação', e traz detalhes de como Marielle e Anderson foram executados.

No livro, o delegado diz que o leitor iria conhecer "em detalhes como foi esse trabalho de apuração do crime, acompanhando os bastidores do caso na visão de Giniton Lages, o primeiro delegado designado para a tarefa e que enfrentou diversas dificuldades para a elucidação do homicídio. Um livro também feito para ajudar a sociedade a se preparar melhor para lidar com situações semelhantes no futuro e, se possível, evitá-las".

Além das três prisões neste domingo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado. Além de Giniton Lages, seu chefe de investigação à época Marcos Antônio de Barros Pinto, que era uma espécie de braço direito do delegado, teve seus documentos e celulares apreendidos.

Tanto Giniton quanto Marcos Antônio foram afastados de suas funções por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.