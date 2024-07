POLÍTICA INTERNACIONAL

Lula compara com o impeachment da Dilma o que Netanyahu está fazendo em Gaza

Ele deu a declaração em cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da UFSCar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta terça-feira, 23, a gestão do Brasil depois do impeachment de Dilma Rousseff à destruição causada pelas forças israelenses na Faixa de Gaza. Ele deu a declaração em cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da UFSCar. A unidade fica na cidade de Buri, no interior de São Paulo.