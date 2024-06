POLÍTICA

Lula diz que é da turma em que artista, cinema e novela não são 'para ensinar putaria'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta quarta-feira, 19, que "é da turma em que artista, cinema e novela" não são "para ensinar putaria". A declaração foi feita durante cerimônia de homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma plateia de artistas, produtores culturais e fomentadores do cinema nacional.