SENSIBILIDADE

Lula diz que Janja instruiu para fala a pessoas com deficiência

Presidente participou do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 17, que foi instruído pela sua mulher, Janja Lula da Silva, a escolher bem as palavras na hora de discursar no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. "Essa gente tem sensibilidade aguçada", teria dito a primeira-dama ao petista, de acordo com o discurso.