CEARÁ

Mãe descobre que filha era vítima de chacina após ver vídeo dos corpos

Isamara de Sousa estava entre as 7 pessoas mortas do Ceará

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 10:04

Isamara, vítima da chacina do Ceará Crédito: TVM/Redes sociais

Dona Otilde Andrade acordou na manhã desta quinta-feira (20) com a notícia de uma chacina na cidade de Viçosa do Ceará, mas não desconfiou que a própria filha foi uma das sete vítimas.

Com medo de receber a informação de que Isamara de Sousa foi morta, ela seguiu para a praça onde aconteceu o crime, mas o nome da filha não estava entre as vítimas. Em seguida, Otilde foi para o hospital da cidade e por lá, descobriu através de um vídeo que circulava nas redes sociais que a filha estava caída no meio da praça.

"Quando eu vi, era minha filha caída por cima das outras, morta. Aí eu passei mal, caí, mas me deram um comprimido", lamentou a mulher em conversa ao G1.

Otilde questionou o motivo da filha ter ido para a praça da cidade no meio da semana, já que ela trabalhava como empregada doméstica de segunda a sexta e só saia com o namorado aos finais de semana.

No entanto, essa dúvida vai ficar no ar. Além de Isamara, Ana Carolina de Souza, Francisco Luan Brito, André Junior, Giovane e Júlio e uma adolescente de 16 anos foram assassinados em via pública.

As sete pessoas foram rendidas e colocadas lado a lado antes do crime. O grupo estava na praça fazendo uma comemoração, quando um carro passou atirando nas vítimas por volta das 3h. Ao todo, nove pessoas foram baleadas, mas apenas duas sobreviveram.

A Secretaria de Segurança do Ceará afirma que policiais seguem realizando investigações sobre a motivação do crime.