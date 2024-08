TELEVISÃO

'Maior personalidade da televisão': a repercussão da morte de Silvio Santos entre políticos e autoridades

Presidente Lula divulgou uma nota de pesar; apresentador morreu neste sábado

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 11:57

O presidente Luís Inácio Lula da Silva lamentou a morte do apresentador Silvio Santos, neste sábado (17). Lula fez uma postagem nas redes sociais e disse que Silvio foi “a maior personalidade da história da televisão”.

Confira o que ele, outros políticos e autoridades declararam sobre a morte de Silvio:

Presidente Lula

“Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país.

Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras.

Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país.

Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”.

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

“Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Deixa marca eterna na comunicação por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos funcionários do SBT.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

"O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros".

Jair Bolsonaro, ex-presidente

"Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos à familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda”.

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo

"Ninguém consegue contar a história da televisão brasileira sem citar Silvio Santos. Durante décadas, milhões de telespectadores tiveram a sua companhia, todos os domingos. Deixo meu agradecimento por tudo que esta lenda da televisão fez p/ levar mais alegria para a casa das pessoas”.

Simone Tebet, ministra do Planejamento

“Hoje, o Brasil se despede de uma personalidade ímpar. Que Deus o receba de braços abertos e conforte sua família. Obrigada, Silvio, por tudo que fez pela nossa televisão, cultura e por alegrar milhões de brasileiros com seu carisma insubstituível. Seu legado jamais será esquecido”.

Bruno Reis, prefeito de Salvador

“Hoje o Brasil perde Silvio Santos, um dos mais relevantes comunicadores do país. Com seu olhar sempre muito atento ao público, ele revolucionou a forma de fazer entretenimento. Silvio levou alegria e emoção a milhares de lares brasileiros, marcando gerações por sua irreverência, a forma como envolvia as pessoas, uma risada vibrante e sua disposição para o trabalho. Que Deus conforte a família, amigos e fãs neste momento de dor".

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial

“A vida de Sílvio Santos se mistura com a do Brasil. Um imenso comunicador popular, que marcou a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. Aprendeu experimentando, acumulando aprendizados desde o início da sua carreira trabalhando como camelô, em que se conectar com as pessoas era o mais importante. Silvio nos deixa um grande legado. Meus sentimentos à família".

Alexandre de Moraes, ministro do STF

“O Brasil perde o maior apresentador e comunicador de sua história: Senor Abravanel, nosso Silvio Santos. Trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar –geração após geração” com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade. Meus sentimentos a toda sua família, na certeza de que seu legado de trabalho e alegria será eterno. Silvio levou alegria e emoção a milhares de lares brasileiros, marcando gerações por sua irreverência, a forma como envolvia as pessoas, uma risada vibrante e sua disposição para o trabalho. Que Deus conforte a família, amigos e fãs neste momento de dor”.

Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

"É com imenso pesar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) lamenta o falecimento do apresentador e empresário Silvio Santos, ocorrido neste sábado (17/8), aos 93 anos.

Silvio Santos foi um ícone da televisão brasileira, cuja trajetória marcante inspirou gerações. Com uma carreira que atravessou décadas, ele não apenas revolucionou o entretenimento no país, mas também personificou valores como a perseverança, o empreendedorismo e a dedicação ao público. Sua presença carismática e o compromisso com a comunicação popular deixaram um legado que será lembrado por todos.

Neste momento de dor, o Conselho Federal da OAB manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Silvio Santos. Que sua memória e contribuição para a cultura brasileira sejam eternamente celebradas".

Juscelino Filho, ministro das Comunicações

"O Brasil perdeu um dos maiores comunicadores da nossa história. Silvio Santos, que nos deixou hoje aos 93 anos, transformou a televisão brasileira com carisma, alegria, criatividade e um estilo único. Ouso dizer que não há no país uma só família que não o tenha assistido aos domingos. Fica um legado inegável e eterno como apresentador, empresário da comunicação e brasileiro. 'Silvio Santos é coisa nossa'. E sempre será. Meus sentimentos aos familiares, amigos e milhões de fãs. Que Deus o receba de braços abertos e conforte a todos neste momento de dor. Nosso muito obrigado por tudo, Silvio!"

Rui Costa, ministro da Casa Civil

“Com tristeza recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação".

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia