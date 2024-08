LAROYÊ

Marcha para Exú reúne multidão na Avenida Paulista

O idealizador do evento, Jonathan Pires, explica que a segunda edição do evento foi histórica. “Meus irmãos e irmãs, quero agradecer por fazer o dia 18 de agosto, um dia histórico na nossa religião. Vieram pessoas de todos o lugares do país e de fora… Uruguai, Argentina, Paraguai. A gente fez tudo com muito respeito”, disse, após o evento.