UBERLÂNDIA

Médica que raptou bebê em MG fez residência na Ufba e teve registro no Cremeb

A médica neurologista Cláudia Soares Alves , presa sob suspeita de sequestrar uma bebê em um hospital de Uberlândia, em Minas Gerais, teve registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) por cerca de dois anos.

Entre 28 de dezembro de 2007 e 1º de dezembro de 2009, Claudia integrou o Cremeb com o número de cadastro 19692. No momento, segundo o portal do Conselho Federal de Medicina (CFM), ela possui registros ativos nos estados de Minas Gerais e Goiás. A médica ainda declara que fez seis meses de residência em Neuropsiquiatria na Universidade Federal da Bahia (Ufba).