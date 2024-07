PARANÁ

Médico é preso por importunação sexual de crianças

Os crimes teriam ocorrido na quinta-feira (25) e o médico foi preso no mesmo dia

Um médico de 49 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente crianças em frente a escolas municipais da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Os crimes teriam ocorrido na quinta-feira (25) e o médico foi preso no mesmo dia, em outro município.