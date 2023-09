Mega-Sena acumulada pode pagar prêmio de R$ 48 milhões

O concurso 2628 da Mega-Sena está acumulado e tem uma expectativa de premiação de R$ 48 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio está previsto para as 20h deste sábado (2).



As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.



O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Quanto mais números forem marcados, maior é o preço das apostas. Um jogo com 7 números sai a R$ 35. A aposta máxima é de 20 números e sai a R$ 193,8 mil.