ACUMULOU!

+Milionária pode pagar R$ 236 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas e dois trevos do concurso 160 da +Milionária. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), na noite da última quarta-feira (3), em São Paulo.

O prêmio máximo acumulou em R$ 236 milhões. O próximo sorteio acontecerá no sábado (6). No último concurso, uma aposta acertou cinco dezenas e dois trevos e vai levar R$ 595.060,96. As dezenas sorteadas foram: 10 - 11 - 12 - 27 - 32 - 45.