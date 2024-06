MANAUS

Militar baiano troca tiros com PMs, mata policial e é morto

Confronto começou após uma briga do sargento com a namorada; filhos do casal estavam no imóvel

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 09:12

Manaus-AM Crédito: Luciana Tôrres/Rede Amazônica

Um sargento baiano do Exército, que morava na cidade de Manaus, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do Amazonas. Na troca de tiros ele ainda matou um agente. O caso ocorreu no último domingo (9), na casa onde ele morava com a namorada, na Avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus.

Segundo informações do G1, de acordo com a polícia, o casal teve uma briga no local e o militar teria agredido a companheira. Ela fugiu e pediu ajuda de policiais, que foram até à casa conter a situação.

O militar teria atirado contra os policiais, que revidaram. Ao menos 18 viaturas da polícia foram acionadas para o caso. No imóvel estariam dois filhos do casal que assistiram toda a ação. As crianças foram acolhidas por uma policial que atendia a ocorrência.