MINAS E ENERGIA

Ministro de Lula afirma que governo deve propor volta do horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a pasta deve propor oficialmente a volta do horário de verão como medida para preservar o sistema elétrico durante a seca no país. A declaração foi realizada nesta segunda-feira (2), em entrevista a rádio Itatiaia.

“O horário de verão costuma aquecer muito algumas áreas do comércio, turismo, bares e restaurantes. Nós estamos vivendo um momento muito bom para a economia brasileira com a inflação baixa, menor taxa de desemprego formal da história, o Brasil cresce muito rápido. Então, nós vamos avaliar o contexto e é muito provável que a gente proponha o horário de verão ao governo para uma decisão final”, disse o ministro.

A pasta pode decidir sobre a medida amanhã (17), em uma reunião reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O encontro discutirá medidas para preservar a segurança do sistema hidrelétrico e os níveis registrados durante a seca que o Brasil está passando.