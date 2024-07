LUTO

Morre J. Borges, mestre da xilogravura e Patrimônio de Pernambuco

Xilogravador foi vítima de uma parada cardíaca e faleceu na manhã desta sexta-feira

Rede Nordeste, JC

Publicado em 26 de julho de 2024 às 10:15

J Borges Crédito: Divulgação

Morreu, na manhã desta sexta-feira (26/7), o artista pernambucano J. Borges, aos 88 anos. O xilogravador estava tratando uma infecção na perna em sua casa, que fica ao lado do Memorial Jota Borges, em Bezerros. O artesão foi vítima de uma parada cardíaca e o corpo foi encaminhado do IML (Instituto Médico Legal) de Caruaru. A morte foi confirmada pela família.

José Francisco Borges, conhecido como J. Borges, foi uma referência artística em Pernambuco e no Brasil. Nascido em Bezerros, município do Agreste pernambucano, ele foi um xilogravador, poeta e cordelista, retratando a cultura nordestina em sua arte.

J. Borges foi um dos responsáveis por popularizar a literatura de cordel no Nordeste, retratando temáticas como folguedos populares, religiosidade, folclore, cangaço e a vida no campo. As obras do mestre já foram expostas em todo o Brasil e percorreram mais de 20 países, como Cuba, Japão, Estados Unidos e Venezuela.

O artista recebeu o prêmio UNESCO na categoria Ação Educativa/Cultural, Medalha de Honra ao Mérito do Ministério da Cultura e foi escolhido, em 2002, para ilustrar o calendário anual das Nações Unidas. Ele também foi considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005. Em reportagem do jornal New York Times, em 2006, J. Borges foi comparado a Pablo Picasso e intitulado "gênio da cultura popular".

Quem foi J. Borges

José Francisco Borges nasceu em 20 de dezembro de 1935, no Sítio Piroca, cidade de Bezerros, Agreste de Pernambuco. Filho de agricultores, exerceu atividades como o artesanato de cestas de cipó e brinquedos de madeira, carpintaria, olearia e marcenaria.

Em 1956, começou a atuar com a venda de folhetos em feiras de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará e também na praça do Mercado de São José, no Recife. Em 1964, escreveu seu primeiro folheto de cordel, intitulado "O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina" e ilustrado pelo mestre cordelista e xilogravurista Dila, de Caruaru.

Sua produção em xilogravura iniciou no ano seguinte quando, incentivado pelo amigo cordelista Olegário Fernandes, decidiu criar as capas dos próprios folhetos, e cria "O verdadeiro aviso de Frei Damião". A técnica em xilogravura do artista ganhou projeção a partir dos anos 1970 e na década de 1980, seu trabalho começou a ser premiado.

Dedicação à arte

Ícone da cultura popular, J. Borges talhava em madeira o imaginário nordestino, o cenário rural e a vida do sertanejo. Ele também usava a poesia para dar ritmo às histórias do cotidiano.