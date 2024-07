VIOLÊNCIA

Motorista de ônibus é morto por passageiro em SP após se recusar a parar fora do ponto

Um motorista de ônibus, de 26 anos foi baleado na cabeça por um passageiro neste domingo, 7, na zona leste de São Paulo, após se recusar a parar o veículo fora do ponto de parada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o motorista chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas veio a óbito na unidade de saúde.

O caso aconteceu durante a noite, na Rua Visconde de Aljezur, no bairro Vila Jurema, dentro de um ônibus da linha 2007/10 Cid. Kemel II - CPTM Itaim Paulista, da operadora de transporte público Transunião.

"Segundo uma passageira, o autor teria solicitado ao motorista que parasse fora do ponto e, ao ter a solicitação negada, baleou a vítima na cabeça, fugindo na sequência", disse a SSP.

"Exames periciais foram solicitados ao IC e IML. O caso foi registrado como homicídio e colisão no 50º DP (Itaim Paulista), que prossegue com as investigações. Diligências são realizadas visando identificar e prender o autor."