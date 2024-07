SÃO PAULO

Motorista de Porsche atinge e mata motociclista na Avenida Interlagos

Imagens mostram que o veículo de luxo e a motocicleta ficaram bastante destruídos

29 de julho de 2024

Um motorista de um Porsche atingiu um motociclista na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo. A vítima foi socorrida ao Hospital do Grajaú, após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a perícia foi acionada ao local. Imagens mostram que o veículo de luxo e a motocicleta ficaram bastante destruídos.

A ocorrência está sendo registrada no 11° DP (Santo Amaro). Não foram dados detalhes sobre a identidade dos envolvidos. O caso segue sob investigação.

A capital registrou no 1º semestre deste ano o maior número de mortes no trânsito desde 2015.

Outro acidente com Porsche teve reconstituição em 3D

Neste mês, a Polícia Técnico-Científica de São Paulo fez uma reprodução simulada em 3D de outro acidente com um Porsche, envolvendo o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. A colisão terminou com a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52, na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo.

O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital. As investigações apontam que a velocidade do carro de luxo era de 136 km/h, quase o triplo permitido na Avenida Salim Farah Maluf.