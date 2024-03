GOIÁS

Mulher é morta após questionar homem que usava banheiro feminino

Uma mulher foi morta a tiros em um bar na cidade de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, após questionar um homem que usava o banheiro feminino. Segundo informações do portal UOL, o crime aconteceu no domingo (17).

Ainda de acordo com o UOL, o homem foi questionado pela vítima do porquê de estar usando o banheiro feminino e não o masculino. Ela estava no bar com o marido e o suspeito estava acompanhado da esposa e dos filhos.